Закон Курганской области от 29 декабря 2021 года № 167 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Курганской областной Думой 28 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 13 355 957,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13 355 957,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 14 087 107,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 920 652,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 14 087 107,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 920 652,3 тыс. рублей.

Статья 2. Объем поступлений доходов в бюджет Фонда

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в суммах согласно приложению 1 к настоящему закону.

Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 4. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год

1. Общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда установить в размере до 3 220 500,0 тыс. рублей. Размер средств нормированного страхового запаса Фонда для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования установить в размере до 1 050 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году используются:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Курганской области

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Курганской области, в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам за расчетный месяц.

Статья 6. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Курганской области В.М.Шумков







