Lada получат новые наружные зеркала. Их производство обошлось в 112 млн рублей

В декабре ООО "Призма" из Дмитровграда, Ульяновская область, подписало с АвтоВАЗом контракт на поставку автомобильных зеркал для автомобилей Lada. Как сообщает "Интерфакс", зеркала являются "усовершенствованными", в будущем благодаря переходу на новые процессы резки зеркала станут качественнее.

Инвестиции в производство зеркал составили 112 млн рублей, из которых 76 млн рублей было получено от Фонда развития промышленности в виде льготного займа.

В будущем ООО "Призма" получит ещё один займ в размере 15.4 млн рублей (уже одобрен ФРП), который будет направлен на встраивание участка лазерной резки в линию по производству зеркальных элементов. Это позволит избежать дефектов, микросколов и микротрещин. В настоящее время на предприятии применяется механическая резка.

На новом заводе ООО "Призма" мощностью 240 000 зеркал в год налажен выпуск зеркал с улучшенным обзором, оснащённых электроприводом складывания, обогревом, датчиком температуры, электроприводом регулировки зеркального элемента, боковым указателем поворота с применением световода. Унифицированная конструкция крепления позволяет устанавливать зеркала практически на любую модель Lada.