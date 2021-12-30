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30.12.2021 15:39
Рубрика: Российский автопром

Lada получат новые наружные зеркала. Их производство обошлось в 112 млн рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В декабре ООО "Призма" из Дмитровграда, Ульяновская область, подписало с АвтоВАЗом контракт на поставку автомобильных зеркал для автомобилей Lada. Как сообщает "Интерфакс", зеркала являются "усовершенствованными", в будущем благодаря переходу на новые процессы резки зеркала станут качественнее.

Фото: НА ЗАВОДЕ / youtube.com
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Инвестиции в производство зеркал составили 112 млн рублей, из которых 76 млн рублей было получено от Фонда развития промышленности в виде льготного займа.

В будущем ООО "Призма" получит ещё один займ в размере 15.4 млн рублей (уже одобрен ФРП), который будет направлен на встраивание участка лазерной резки в линию по производству зеркальных элементов. Это позволит избежать дефектов, микросколов и микротрещин. В настоящее время на предприятии применяется механическая резка.

На новом заводе ООО "Призма" мощностью 240 000 зеркал в год налажен выпуск зеркал с улучшенным обзором, оснащённых электроприводом складывания, обогревом, датчиком температуры, электроприводом регулировки зеркального элемента, боковым указателем поворота с применением световода. Унифицированная конструкция крепления позволяет устанавливать зеркала практически на любую модель Lada.

#Lada