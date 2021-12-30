Названы пять главных экспортных оружейных новинок 2021 года

Легкий тактический истребитель-невидимка Checkmate возглавил ТОП-5 экспортных новинок российского оборонного комплекса в 2021 году. В рейтинг также вошли разведовательно-ударный беспилотник "Орион-Э", реактивная система залпового огня "Тосочка" с термобарическими боеприпасами, автомат Калашникова АК-19 и зенитная ракетная система С-350Е "Витязь".

Как сообщает пресс-служба АО "Рособоронэкспорт", исследование подготовлено по итогам прошедших в 2021 году военных салонов и выставок. Из них 10 прошли за рубежом и 7 - в России.

Кроме того, иностранные военные проявили большой интерес к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1М", комплексу радиоэлектронной борьбы "Красуха" и комплексу противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам "Репеллент-Патруль".

Представленные на Dubai Airshow натурные образцы вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52 и Ка-226Т в новом облике стали одними из наиболее посещаемых.

"Объем контрактов, подписанных в 2021 году со странами Африки южнее Сахары, приблизился к уровню в 2,5 миллиардов евро. В ходе саммита на высшем уровне в Индии был подписан долгожданный контракт на лицензионное производство автоматов АК-203 с перспективной беспрецедентного 100-процентного уровня локализации в стране", - отметил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.