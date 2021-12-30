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Названы пять любимых новогодних фильмов россиян

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    30.12.2021, 11:28
Текст:   Анастасия Николаева

В новогоднюю ночь пользователи онлайн-платформы IVI чаще остальных смотрят "Иронию судьбы, или С легким паром!" (58,5% поисковых запросов в прошлом году), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

На втором месте - комедия "Один дома" (17%), замыкает тройку советский хит "Иван Васильевич меняет профессию" (13%). В пятерку также вошли фильмы "Гринч - похититель Рождества" и первая часть франшизы "Гарри Поттер" о философском камне.

Кроме того, зрители смотрят "Холодное сердце", "Гринч" (мультфильм), "Морозко", "Девчата", "Служебный роман" и "Гарри Поттер и тайная комната".

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