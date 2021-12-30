От COVID умер актер из "Каменской" Владимир Поночевный

29 декабря скончался советский, белорусский актер кино и ТВ и режиссер Владимир Поночевный. Как сообщается, причиной смерти артиста стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

Поночевный родился 13 июня 1939 года. В 61-м окончил актерский факультет ВГИК. На экранах дебютировал тремя годами раньше - эпизодом в "Юности наших отцов".

Далее - "Внимание! В городе волшебник!", "Последняя ночь в раю", "Сыновья уходят в бой", "Руины стреляют…", "Государственная граница", "Время выбрало нас", "Каменская-1", "Полосатое счастье".

Работал вторым режиссером на киностудии "Беларусьфильм".