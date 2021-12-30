Новости

Вышел трейлер второго сезона сериала "Триггер" с Максимом Матвеевым 29.12.2021
"Майор Гром" вошел в топ-21 просматриваемых фильмов на Netflix за год 29.12.2021
Вышел новый тизер финала черной триллер-комедии "Убивая Еву" 29.12.2021
Warner Bros. планирует снять "Матрицу 5" 29.12.2021
Умерла первая британская актриса-трансгендер Эйприл Эшли 29.12.2021

От COVID умер актер из "Каменской" Владимир Поночевный

Новости
    30.12.2021, 09:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

29 декабря скончался советский, белорусский актер кино и ТВ и режиссер Владимир Поночевный. Как сообщается, причиной смерти артиста стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

Поночевный родился 13 июня 1939 года. В 61-м окончил актерский факультет ВГИК. На экранах дебютировал тремя годами раньше - эпизодом в "Юности наших отцов".

Далее - "Внимание! В городе волшебник!", "Последняя ночь в раю", "Сыновья уходят в бой", "Руины стреляют…", "Государственная граница", "Время выбрало нас", "Каменская-1", "Полосатое счастье".

Работал вторым режиссером на киностудии "Беларусьфильм".

Новости

Как Эмма Стоун может вернуться к кинофраншизе "Человек-паук" 29.12.2021
Сергей Лазарев: Ольга Бузова - не певица 29.12.2021
Анна Кошмал: Продолжения "Сватов" не будет 29.12.2021
В The Guardian опубликовали список 50 лучших телепроектов 2021 года 29.12.2021
⧣ Россия
Фото: more.tv
Завершились съемки сериала "The Tелки" с Милошем Биковичем 28.12.2021
Вышел трейлер комедии "Папы" с Безруковым, Нагиевым и Стояновым 28.12.2021
Мировые сборы новой "Матрицы" едва дотянули до 70 млн долларов 27.12.2021
⧣ сериалы
Фото: AFP
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 28.12.2021
⧣ утраты
Фото: facebook.com/VictorSocaciuOfficial
Умер фронтмен румынской группы Zodiac Виктор Сокачиу 28.12.2021
Названа причина внезапной смерти режиссера "Большой маленькой лжи" 28.12.2021
Умер актер из "Кортика" и "Бронзовой птицы" Виталий Быков 28.12.2021