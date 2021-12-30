Президент подписал закон о льготах и выплатах для добровольцев в охране границе

Президент России подписал закон о предоставлении мер поддержки и льгот гражданам страны, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, региональные и местные власти вправе оказывать меры поддержки гражданам, участвующих в охране госграницы на добровольных началах. Речь идет в числе о материальном стимулировании - выплатах за счет местных бюджетов, а также предоставлении льгот и компенсаций.

Такие же меры поддержки сейчас действуют в стране в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции. По данным погранслужбы ФСБ, сейчас помощь пограничникам в охране госграницы и пограничных районов оказывают 12 939 человек в составе 1 216 добровольных народных дружин. Также пограничникам помогают около тысячи казаков в составе 93 добровольных народных дружин.