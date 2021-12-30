Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси

Президент дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси.

Сюзанна Масси родилась 8 января 1931 года в США, она - автор бестселлера "Земля Жар-птицы". Весной этого года 90-летняя американка в эфире телеканала НТВ попросила предоставить ей российское гражданство, отметив, что много лет посвятила сближению народов России и США. Она сыграла важную роль в отношениях между Рейганом и Советским Союзом в последние годы "холодной войны".

Еще российские паспорта получат несколько французов - потомков эмигрантов из России, а также уроженцы Азербайджана, Армении, Афганистана, Бразилии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Об этом говорится в том же указе.