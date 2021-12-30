Ратифицировано соглашение РФ с Таджикистаном об объединенной системе ПВО

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы противовоздушной обороны. Ранее документ был ратифицирован в Госдуме и Совете Федерации

Согласно документу, Россия и Таджикистан создадут объединенную региональную систему противовоздушной обороны, которая станет составной частью объединенной системы ПВО государств - участников СНГ.

В документе также указывается, что координация совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО и сил из состава других региональных систем ПВО в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности будет возложена на главнокомандующего Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ. При этом общее руководство силами РФ в составе системы ПВО возложено на командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ, а управление совместными действиями сил объединенной системы ПВО в границах отдельного района коллективной безопасности - на командующего Военно- воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.

В законе также предусматривается выделение отдельный район коллективной безопасности в пределах территории и воздушного пространства Таджикистана.

Подобные региональные системы ПВО наша страна уже создала с рядом государств СНГ. В частности, с Беларусью и Казахстаном. Это помогает генералам планировать совместное применение сил и средств ПВО, организовывать их взаимодействие, оперативную и боевую подготовку, совместное боевое дежурство. Такой же алгоритм будет использован в новой системе противовоздушной обороны России и Таджикистана.

Не менее важно, что она укрепит безопасность Содружества в целом и его Объединенной системы ПВО - в частности. Точнее, участие в этой системе Таджикистана наполнится новым содержанием. Страна, в частности, получит возможность серьезно обновить свой зенитный ракетный арсенал и подготовить с помощь России квалифицированных специалистов ПВО. Они, в свою очередь, укрепят силы объединенной системы противовоздушной системы СНГ. Сегодня, заметим, в нее входят около 20 авиационных и свыше 50 зенитных ракетных и радиотехнических частей, а также около 10 бригад ПВО. Туда же включены части радиоэлектронной борьбы.