Назван самый густонаселенный город Подмосковья

Самым большим муниципалитетом в Подмосковье стала Балашиха. Как сообщил глава города Сергей Юров, по предварительным итогам переписи, население Балашихи превысило 700 тысяч человек.

По словам Юрова, прирост жителей за последние несколько лет впечатляет - плюс 200 тысяч человек. "Сегодня мы являемся самым большим муниципалитетом области. Это накладывает огромную ответственность по реализации проектов строительства социальных объектов, дорог, учреждений здравоохранения и культуры", - сказал глава города.