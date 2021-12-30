Поздравление с Новым городом от Юрия Моисеева

Дорогие калужане!

От имени депутатов Городской Думы города Калуги поздравляю вас с Новым 2022 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий год стал для нашего города годом юбилеев. Мы достойно отметили 650-летие Калуги, 60-летие первого полёта в космос и 80-летие освобождения Калуги. Это был год плодотворной работы, завершилось строительство Дворца спорта и второй очереди музея космонавтики. Построены новые детские сады, социальные и спортивные объекты, Калуга получила много новых скверов, выполнен большой объем работ по капитальному ремонту и благоустройству.

Новый год - это время чудес, волшебства зимней сказки, новых начинаний. Пусть светлый новогодний праздник войдет в вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и счастье!

Дорогие калужане! Желаю, чтобы новый год для вас был наполнен новыми достижениями и успехами, стал временем радости и оптимизма! С праздником!

Глава городского самоуправления города Калуги

Юрий Моисеев