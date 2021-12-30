Наталья Сергунина: Более 10 тысяч волонтеров объединил конкурс "Доброволец Москвы - 2021"

В Москве подвели итоги конкурса "Доброволец Москвы - 2021". Победителями и призерами в семи номинациях стали 28 индивидуальных участников и волонтерских объединений, а в рамках специальной номинации "Спасибо" отметили 60 жителей столицы. Всего на конкурс было подано более 850 заявок, в том числе коллективных.

"Добровольчество в столице стремительно развивается - в нынешнем году конкурс объединил больше 10 тысяч москвичей. Годом ранее участников было около 7,5 тысячи. И это не просто статистика. Каждый участник - инициативный и отзывчивый человек, который помогает другим жителям и городу в целом. Волонтеры оказывают адресную поддержку тем, кому она нужна, с готовностью присоединяются к социально ориентированным, патриотическим, культурным и просветительским программам", - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.