В ярославской поликлинике пенсионерке брызнули в лицо перцовым газом

Ярославская полиция организовала проверку после того, как в городской поликлинике охранник распылил газовый баллончик в лицо 80-летней пенсионерке.

В УМВД по Ярославской области рассказали, что 29 декабря за медицинской помощью обратилась женщина 1941 года рождения, в сторону которой сотрудник охранной организации в помещении поликлиники на улице Угличской распылил газовый баллончик.

Согласно видеозаписи инцидента, появившейся в соцсети, газ был распылен не просто в сторону старушки, а прямо ей в лицо.

По словам директора регионального департамента здравоохранения Оксаны Пиклун, это происшествие повергло ее в шок, а безответственное поведение охранника возмутило до глубины души.

- Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации, заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться, - рассказала на своей странице в соцсети глава депздрава. - Как только медицинский персонал заметил этот инцидент, незамедлительно была вызвана скорая помощь, и пожилую женщину доставили в офтальмологический травмпункт центральной городской больницы, где наши специалисты оказали ей всю необходимую помощь.

По информации регионального УМВД, сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.