На Чукотке увеличили время торговли алкоголем

Дума Чукотского автономного округа внесла изменения в региональный закон, регулирующий время розничной продажи спиртного. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Теперь розничная реализация алкогольной продукции не допускается ежедневно с 22 часов до 12 часов следующего дня по местному времени. Ранее запрет охватывал период с 20 часов до 12 часов следующего дня.

Кафе и ресторанов это не касается: под ограничение не попадает реализация спиртного в точках общепита.

С инициативой внести изменения выступили муниципальные образования. По словам коммерсантов, наибольший спрос на алкогольную продукцию - вечером. Этим пользуются предприимчивые люди, продающие горячительные напитки нелегально и по завышенным ценам.

- В соответствии с федеральной нормой запрет на продажу алкоголя начинается с 23:00. Но регионы могут устанавливать свои ограничения. Основная задача закона - сократить теневую продажу алкоголя и минимизировать риски для граждан, - прокомментировал председатель парламентского комитета по бюджету Михаила Андреева.

Изменения вступили в силу, закон будет действовать на территории городского округа Анадырь и районных центров - там, где сложнее выявить факт нелегальной торговли. Во всех остальных селах Чукотки правила розничной продажи алкоголя не меняются.