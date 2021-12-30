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30.12.2021 07:11
Рубрика: Общество

На Камчатке впервые откроют пункты приема натуральных елок

Текст: Инесса Доценко

Семь пунктов приема "живых" елок появятся после новогодних праздников в Петропавловске-Камчатском. Их оборудуют специальными контейнерами.

Принимать здесь будут очищенные от мишуры и игрушек деревья.

Фото: Анна Бондаренко
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Как сообщается на сайте правительства Камчатского края, собранные елки передадут в образовательно-научный центр "Ойкумена". Специалисты переработают их в щепу, которая широко используется в сельхозработах, в ландшафтном дизайне, на промышленных предприятиях.

- В естественных условиях упавшие деревья становятся не мусором, а питательной средой для других организмов, если же они оказываются на городской свалке, такого не происходит. Поэтому лучшее, что вы можете сделать с новогодней елкой или сосной в городе, - это сдать ее на переработку, - прокомментировала советник губернатора Камчатского края Екатерина Емец. - Акция проходит в Петропавловске-Камчатском впервые, мы постарались установить пункты приема в жилых районах.

Как отмечают в правительстве региона, если жители края примут в мероприятии активное участие, то его не только сделают ежегодным, но и будут проводить в других муниципалитетах.

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