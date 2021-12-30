На Камчатке впервые откроют пункты приема натуральных елок

Семь пунктов приема "живых" елок появятся после новогодних праздников в Петропавловске-Камчатском. Их оборудуют специальными контейнерами.

Принимать здесь будут очищенные от мишуры и игрушек деревья.

Как сообщается на сайте правительства Камчатского края, собранные елки передадут в образовательно-научный центр "Ойкумена". Специалисты переработают их в щепу, которая широко используется в сельхозработах, в ландшафтном дизайне, на промышленных предприятиях.

- В естественных условиях упавшие деревья становятся не мусором, а питательной средой для других организмов, если же они оказываются на городской свалке, такого не происходит. Поэтому лучшее, что вы можете сделать с новогодней елкой или сосной в городе, - это сдать ее на переработку, - прокомментировала советник губернатора Камчатского края Екатерина Емец. - Акция проходит в Петропавловске-Камчатском впервые, мы постарались установить пункты приема в жилых районах.

Как отмечают в правительстве региона, если жители края примут в мероприятии активное участие, то его не только сделают ежегодным, но и будут проводить в других муниципалитетах.