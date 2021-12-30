В Хабаровске экс-полицейскому дали 3,5 года за игру в подпольном казино

Суд вынес приговор бывшему сотруднику УМВД России по городу Хабаровску, обвиненному в использовании служебных полномочий, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Следствие и суд установили, что в период с августа по ноябрь 2017 года полицейскому, занимавшему должность начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Хабаровску, стало известно, что в помещении на улице Черноморской группа лиц незаконно проводит азартные игры. Полицейский не принял мер к пресечению преступления, а сам стал постоянно посещать подпольное казино.

25 ноября 2017 года во время рейда его обнаружили играющим в этом заведении. Понимая, что о казино когда-нибудь станет известно, полицейский заранее подготовил ряд служебных документов, чтобы обосновать свое присутствие там. В ходе расследования уголовного дела его версия была опровергнута показаниями свидетелей и иными доказательствами.

"Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю. Вину мужчина не признал. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.