Жителя Приморья осудили за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Житель Владивостока, разместивший на сайте "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера, наказан десятью месяцами работ с удержанием 15 процентов из зарплаты в доход государства. Такое решение принял суд. Об этом сообщается на сайте краевого суда Приморского края.

Гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ.

9 мая прошлого года он разместил на сайте, посвященном патриотическому движению "Бессмертный полк России", анкету с фотографией главы Национал-социалистической немецкой партии Адольфа Гитлера.

В пресс-службе суда напомнили, что Гитлер приговором Международного военного трибунала в 1946 году признан нацистским преступником.