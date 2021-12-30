Нижегородский инженер получил срок за гибель пяти человек на стройке

В Нижегородской области суд вынес приговор инженеру и прорабу одной из строительных организаций за гибель пяти рабочих при возведении 12-этажного дома. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

Согласно данным следствия, ЧП произошло в городе Бор в апреле 2016 года. Прораб дал задание строителям демонтировать монолитную плиту с использованием электросварочного и газового оборудования, несмотря на то, что никто из них не имел достаточной квалификации. В результате их неосторожных действий произошел взрыв кислородного баллона - пять человек погибли, трое получили травмы.

Главного инженера и прораба обвинили в не соблюдении требований охраны труда на строительном объекте. Оба были приговорены к 4.5 годам колонии общего режима.