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Рубрика: Происшествия

В Уфе создателей пирамиды будут судить за похищение 1,7 млрд рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Более 1,7 миллиарда рублей было похищено у 4,3 тысячи граждан, доверивших свои кровные потребительскому кооперативу "Инвестсоцвклад". Создатели финансовой пирамиды предстанут перед судом по обвинению в организации преступного сообщества, мошенничества в особо крупном размере и отмывании денежных средств. В прокуратуре Башкирии сообщили, об утверждении обвинительного заключения в отношении 49-летнего организатора и его 33-летнего помощника.

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Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в 2015 году один из обвиняемых создал и возглавил потребительский кооператив "Инвестсоцвклад", который действовал по принципу "финансовой пирамиды". Мужчина привлек в свою деятельность и других лиц. Они открыли офисы во всех крупных городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау, Бирске, Туймазах и других. При этом организовали широкую рекламную кампанию, обещая прибыль по "вкладам" в размере от 9 до 14 процентов.

- "Инвестсоцвклад" не являлась кредитной организацией и не имела выданной Банком России лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, - подчеркнули в прокуратуре.

Несмотря на это, обвиняемые заключали договоры с гражданами до 2019 года, предоставляя клиентам недостоверную информацию относительно финансово-хозяйственного положения кооператива и доходности вложений. Как отметили в прокуратуре РБ, один из обвиняемых приобрел на полученные от граждан деньги две квартиры в Уфе на общую сумму более 13 миллионов рублей.

- Обвинение предъявлено двоим мужчинам. Они вину не признали, в обеспечительных целях на их имущество стоимостью более 55 миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, - отметили в надзорном ведомстве.

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