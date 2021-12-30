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30.12.2021 12:27

ООО "Транснефть – Восток" направило на благотворительность 175 млн рублей

ООО "Транснефть - Восток" подвело итоги реализации благотворительной программы в 2021 году в регионах, где расположены производственные объекты предприятия - в Красноярском крае, Иркутской и Амурской областях и Республике Саха (Якутия). Сумма средств, перечисленных на решение значимых социальных задач, в 2021 году составила 175 млн рублей.
Фото: ООО "Транснефть - Восток" Фото: ООО "Транснефть - Восток"
Фото: ООО "Транснефть - Восток"

Наибольший объем финансирования - 77,5 млн рублей - был направлен на реализацию проектов по поддержке медицинских и образовательных учреждений, вошедших в благотворительную программу ПАО "Транснефть" по развитию социальной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

В Амурской области в рамках программы произведен ремонт кровли МБОУ "СОШ №3" города Сковородино. В Якутии в МБОУ "СОШ №4" города Ленска совмещенный класс физики и химии перепроектирован в отдельные полноценные кабинеты, каждый со своей лаборантской, приобретены современные учебные пособия. В СОШ №13 города Нерюнгри отремонтирован гимнастический зал, закуплено спортивное оборудование. Кроме того, в Нерюнгри произведена реконструкция и оснащение высокотехнологичным хирургическим оборудованием операционного блока центральной районной больницы. Это позволит медикам проводить эндопротезирование суставов, не отправляя пациентов в республиканский центр или другие регионы.

В программу по развитию социальной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа также вошли образовательные учреждения Иркутской области. В поселке Чунский обновлена кровля начальной школы №23. В средней школе № 2 города Вихоревки выполнен капремонт столовой. В СОШ №19 города Тулуна произведен капитальный ремонт гимнастического зала, приобретены спортоборудование и инвентарь.

Среди крупных проектов в сфере образования - оснащение современными станками и оборудованием на сумму более 20 млн рублей инженерно-технического центра в СОШ №45 города Братска и кабинета технологии лицея №1 на базе Братского университета. Развитие этих проектов идет при взаимодействии с университетом и городской администрацией и нацелено на создание системы "школа - вуз - предприятие" для подготовки кадрового резерва нефтетранспортной отрасли в Братске.

В 2021 году ООО "Транснефть - Восток" профинансировало также сооружение многофункциональной спортивной площадки в поселке Чунский. Кроме того, предприятие направило 30 млн рублей на выборочный капитальный ремонт Дома спорта "Сибирь" в поселке Падун города Братска. Идет обновление холла, зала игровых видов спорта, раздевалок, уже заменены системы вентиляции и отопления. Завершение ремонта запланировано на первый квартал 2022 года.

В связи с эпидемической ситуацией компания приобрела необходимые медикаменты и расходные материалы для 11 больниц во всех регионах присутствия. Объем финансирования превысил восемь миллионов рублей.

Фото: ООО "Транснефть – Восток"

"Наше предприятие активно участвует в обновлении школ и больниц на тех территориях, где расположены его производственные площадки. Для нас важно, чтобы жители регионов Дальнего Востока России и Восточной Сибири имели доступ к тем же возможностям в сферах образования и медицины, что и жители центральных краев и областей страны", - отметил генеральный директор ООО "Транснефть - Восток" Денис Чеплянский.

Всего с 2008 года, начала деятельности компании, ООО "Транснефть - Восток" направило на реализацию социальных проектов в регионах присутствия свыше 1,6 млрд рублей.

Больше официальной информации - на сайте.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ООО "Транснефть - Восток"

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