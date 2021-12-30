Появилось видео покупки оружия, которым убили семью в Канске

Сотрудники Следственного комитета продолжают работу над уголовным делом, возбужденным после гибели семьи из четырех человек в Канске. У сыщиков появились новые данные о резонансном преступлении и приоритетная версия случившегося, рассказали сегодня в главке СК РФ по Красноярскому краю.

Напомним, утром 27 декабря в квартире одного из домов по улице Эйдемана жительница Канска обнаружила тела совей 35-летней дочери, ее 38-летнего супруга и их детей - 11-летнего мальчика и семилетней девочки. По данным следствия, супруги не жили вместе, начался бракоразводный процесс, и накануне мужчина пришел к жене, чтобы навестить сына и дочь.

Сегодня стало известно, что за день до трагедии глава семейства приобрел в одном из магазинов города нож, позже обнаруженный правоохранителями на месте преступления. Видео с записью процесса покупки следователи изъяли из магазина. По их мнению, есть основания рассматривать версию спланированного убийства - сейчас ее называют основной.