Калининградские полицейские задержали продавца сертификатов о прививке

Оперативники калининградского угрозыска изобличили 18-летнего юношу в мошенничестве, связанном с продажей поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, юный аферист попался в результате проведения проверочной закупки. Полицейские установили, что он через свой Telegram-канал предлагал купить сертификаты о прививке против коронавируса без прохождения вакцинации и для достоверности прикреплял к своим объявлениям копии подлинных документов, скачанные из интернета.

Свою незаконную услугу молодой человек оценил в 4 тысячи рублей. После того, как деньги были переведены на указанный им счет, продавец заблокировал "клиента" в мессенджере.

Несмотря на эти предосторожности, оперативники угрозыска установили личность махинатора. Выяснилось, что он живет в Волгограде, куда калининградские полицейские выехали для проведения следственных действий.

Подпольного торговца задержали, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о подделке официального документа по части 1 статьи 327 УК РФ. Ее санкция предусматривает спектр наказаний от ограничения свободы либо принудительных работ на срок до двух лет до лишения свободы на срок до двух лет. В полиции напомнили, что под эту же статью подпадает и покупка поддельных сертификатов.