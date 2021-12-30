Пьяный петербуржец открыл стрельбу в НИИ

В Петербурге нетрезвый мужчина ворвался в научно-исследовательский институт на Политехнической улице и открыл стрельбу. Никто не пострадал, пистолет был охолощенным, сообщает Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока известно следующее. Молодой человек зашел с главного входа, перепрыгнул через турникет, стал совершать какие-то странные движения, а затем открыл стрельбу.

Вневедомственная охрана приехала в НИИ, после того как кто-то из сотрудников нажал на тревожную кнопку.

22-летнего горожанина задержали сотрудники вневедомственной охраны. Петербуржец пытается объяснить свой поступок в отделе полиции. Его мотивы пока не установлены.