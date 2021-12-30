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30.12.2021 11:50
Рубрика: Происшествия

Пьяный петербуржец открыл стрельбу в НИИ

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге нетрезвый мужчина ворвался в научно-исследовательский институт на Политехнической улице и открыл стрельбу. Никто не пострадал, пистолет был охолощенным, сообщает Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Пока известно следующее. Молодой человек зашел с главного входа, перепрыгнул через турникет, стал совершать какие-то странные движения, а затем открыл стрельбу.

Вневедомственная охрана приехала в НИИ, после того как кто-то из сотрудников нажал на тревожную кнопку.

22-летнего горожанина задержали сотрудники вневедомственной охраны. Петербуржец пытается объяснить свой поступок в отделе полиции. Его мотивы пока не установлены.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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