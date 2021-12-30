Сергей Лавров исполнил желание мальчика из Петербурга

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга, пригласив его в Москву на встречу с режиссером Никитой Михалковым.

"Министр исполнил мечту ребенка, направившего свое желание через сайт данного проекта. Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Никитой Сергеевичем Михалковым. Сергей Викторович пообщался по видеосвязи со Станиславом, поздравил его и его семью с наступающими праздниками, пригласил в Москву на встречу с Михалковым, а также предложил посетить министерство иностранных дел", - рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

С Никитой Михалковым мальчик пообщался по видеосвязи. Личная встреча с режиссером должна состояться после новогодних праздников.

Акция "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в ней принимает президент РФ Владимир Путин.