В Петербурге с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте

В Петербурге с начала года вводятся новые тарифы на общественный транспорт. Заметнее всего подорожает разовые проездные.

В частности, жетон в метро будет стоить 65 рублей, а билет в автобусе, трамвае и троллейбусе - 60 рублей. Рост составит 5 рублей. Столь существенное удорожание городские власти объясняют тем, что жетоны в метро и разовые билеты в наземный транспорт, как правило, приобретают туристы.

По оценкам Смольного, по "гостевым тарифам" осуществляется около 14,5 процента перевозок.

Петербуржцы чаще всего пользуются картой "Подорожник". Здесь тарифы тоже вырастут. Проезд в метро обойдется в 45 рублей против нынешнего 41, в наземном транспорте - в 40 (сейчас - 36).

Проезд по карте "Мир" в метро будет стоить, как и сейчас, 44 рубля, а при оплате проезда "Единой картой петербуржца" цена даже снизится: с 39 до 35 рублей.