Запасы воды в Крыму превысили прошлогодние в четыре раза

В Крыму благодаря дождливому ноябрю и декабрю в водохранилищах накопилось 127 миллионов кубометров воды, что на 20 миллионов кубов превышает показатели месячной давности и в пять раз больше, чем в конце декабря 2020 года. Оперативные данные о запасах крымских водоемов опубликовало Крымское управление по гидрометеорологии.

Согласно данным гидрологов, за 25 дней декабря в долинах рек Альма, Черная, Салгир, Демерджи, Кача выпало до 133 миллиметров осадков, а это от 120 до 180 процентов месячной нормы осадков. В то же время в крымских горах, в частности, на плато Ай-Петри, метеорологи зафиксировали почти 193 миллиметра осадков, или 111 процентов от нормы. А на Ангарском перевале еще больше - 134 миллиметра - или 120 процентов нормы.

Хорошие перспективы сулят и накопленные в снеге на горных плато запасы влаги. Например, на метеостанции Ай-Петри 25 декабря средняя высота снега достигала 64 сантиметра - это 305 процентов от нормы, а запас воды в снеге - 130 процентов от нормы.

За 25 дней декабря Белогорское водохранилище пополнилось на 5,1 миллиона кубометров, Симферопольское - на 1,4, Счастливое - на 2,6, а Чернореченское - на 9,4.

- Декабрьские снегопады не прошли зря, - рассказала "РГ" начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко. - Последние шесть дней декабря обеспечили улучшение гидрологической обстановки в бассейнах рек юго-западного предгорья и ЮБК. И сейчас идет не сработка накопленного запаса водохранилищ, как это было в прошлом году, а существенный приток. Поэтому в начале января мы актуализируем данные о наполнении водохранилищ с учетом осадков последней декады декабря.