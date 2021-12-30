Жильцов горевшей в Ялте многоэтажки временно поселят в пансионате

Жильцов многоквартирного дома, где в четверг после взрыва произошел пожар, местные власти разместят в муниципальном пансионате "Смена" и гостинице "Авангард". Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, дом признан аварийным, из-за чего в будущем его жильцы могут рассчитывать на переселение в комфортабельное жилье.

Тем временем прокуратура РК организовала проверку обстоятельств пожара, в результате которого пострадали 30-летняя женщина и родившийся в этом году младенец. Получивших ожоги женщину и ребенка госпитализировали в клинику. На место происшествия выехал и.о. прокурора Ялты Игорь Мерзляков. По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку работе контролирующих органов, а также тому, насколько полно в городе принимались меры противопожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов.

- При установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, - предупредили в надзорном ведомстве.