"Транснефть-Сибирь" провела новогоднюю благотворительную акцию для детей

Работники аппарата управления АО "Транснефть - Сибирь" провели новогоднюю благотворительную акцию "Мешок желаний" для детей, оставшихся без попечения родителей из Тюменского областного социально-реабилитационного центра "Семья".

Всего в мероприятии приняли участие более 600 сотрудников компании. Они исполнили желания более 140 воспитанников социально-реабилитационного центра, написавших письма Деду Морозу.

"Благодаря участию сотрудников "Транснефть - Сибири" каждый наш ребенок получил на Новый год желанный подарок. Когда дети узнали, что Дед Мороз ждет их письма, надо было видеть их лица, их эмоции. Многие из наших воспитанников поступили к нам из неблагополучных семей, поэтому подарок для них - это настоящее чудо. "Транснефть" - это те люди, которые помнят о нас, они нас знают, они знают интересы детей и что им необходимо, особенно в это непростое время. Мы всегда очень благодарны за оказанную помощь", - говорит О. В. Летова, руководитель филиала "Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки" областного социально-реабилитационного центра.

Фото: АО "Транснефть - Сибирь"

Акция "Мешок желаний" является традиционной, на протяжении нескольких лет сотрудники АО "Транснефть - Сибирь" накануне Нового года организуют сбор и развозят подарки, предназначенные для людей из социально незащищенных групп населения: детям-инвалидам, детям-сиротам, многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам на территории Тюменской, Томской, Свердловской, Курганской областей, в ХМАО-Югре и на Ямале. В мероприятиях, приуроченных к новогодним праздникам, приняло участие более 2 тыс. волонтеров из числа работников предприятия.

Подарки от сотрудников других подразделений АО "Транснефть - Сибирь" также получили воспитанники Шадринского детского дома (Курганская область), подопечных общественной организации инвалидов г. Ноябрьска (ЯНАО). Новогодние поздравления были переданы тяжелобольным детям и ветеранам в пос. Сентябрьский и Каркатеевы (ХМАО-Югра), г. Тобольске (Тюменская область) в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Продуктовые наборы к новогоднему столу получили около 30 многодетных и малообеспеченных семей в г. Тюмени.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"