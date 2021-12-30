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30 декабря 2021 г.

Постановление губернатора Самарской области от 30 декабря 2021 года № 345 "О внесении изменения в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии. с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

в пункте 3:

в подпункте 6 слова ", но не более 10 человек" исключить;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) работу организаций сферы услуг (салонов красоты, парикмахерских, студий ногтевого сервиса, станций технического обслуживания автомобилей) исключительно по предварительной записи";

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"сертификата (справки) о профилактической прививке от COVID-19 либо справки о перенесении указанного заболевания, выданного военно-медицинской организацией (предъявляется только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, членами их семей, лицами, уволенными с военной службы).".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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