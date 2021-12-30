Система С-500 сбила гиперзвуковую цель в Арктике

Во время испытаний в Арктике зенитная система С-500 "Прометей" успешно перехватила гиперзвуковую цель.

- Пуск дальнобойной ракетной системы был выполнен по гиперзвуковой мишени. Цель успешно поражена, - рассказал РИА Новости информированный источник.

Система С-500 - комбинированный комплекс высотного перехвата аэродинамических и баллистических целей, предназначенный для нейтрализации сложных угроз: гиперзвуковых и баллистических ракет, - в радиусе 600 километров. Также он может эффективно бороться с летающими радарами и самолетами-заправщиками, без которых существенно снижаются возможности, соответственно, американских стелс-истребителей и палубной авиации.

От предшественников - например, С-400, - "Прометей" отличается наличием в составе системы специализированных радаров для поиска и сопровождения разных типов целей. Также у нового комплекса сократилось время реакции - до 3-4 секунд.