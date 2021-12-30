Постановление администрации Тамбовской области от 29 декабря 2021 года № 978 "О внесении изменений в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 17.12.2021) следующие изменения:

в пункте 4:

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:

"Обязательным условием допуска зрителей на Мероприятия является наличие у них (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет):

сформированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или ранее перенесенную новую коронавирусную инфекцию COVID-19, либо сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 (в электронном виде или на бумажном носителе), либо справки (заключения) медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и с даты вакцинации или выздоровления прошло не более одного календарного года;";

абзац восьмой признать утратившим силу;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"QR-кода или документа, подтверждающих наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, полученного не позднее 48 часов до посещения Мероприятия;";

абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"На новогоднем празднике допускается присутствие одного родителя при условии использования им средств индивидуальной защиты органов дыхания, наличия у него:

сформированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или ранее перенесенную новую коронавирусную инфекцию COVID-19, либо сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 (в электронном виде или на бумажном носителе), либо справки (заключения) медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и с даты вакцинации или выздоровления прошло не более одного календарного года;";

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"QR-кода или документа, подтверждающих наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, полученного не позднее 48 часов до посещения новогоднего праздника;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"на организацию и проведение органами местного самоуправления области праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года (далее - Мероприятие), при условии обеспечения организаторами праздничных мероприятий соблюдения его участниками социального дистанцирования (не менее 1,5 метров), использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, недопущения участия в праздничных мероприятиях лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний.

В случае проведения организованных праздничных новогодних мероприятий на открытых площадках (на открытом воздухе) численность их участников рекомендуется ограничить до 500 человек.

Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий (концертных, анимационных программ и других), работа аттракционов и других сооружений (катки, горки и другое) на открытых площадках в местах проведения праздничных мероприятий, работа привлекаемых к проведению праздничных мероприятий торговых точек должны быть организованы с учетом недопущения массового скопления людей, соблюдения социальной дистанции;

Работа предприятий торговли и общественного питания, в случае их привлечения к проведению Мероприятия, должна быть организована в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. В месте проведения праздничного мероприятия запрещается реализация продуктов питания и воды, за исключением произведенных и упакованных в заводских условиях.

В случае проведения организованных Мероприятий в закрытых помещениях численность их участников должна быть ограничена количеством не более 50% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, при одновременном соблюдении следующих условий:

допуск на Мероприятие лиц (посетителей мероприятия), имеющих сформированный на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или ранее перенесенную новую коронавирусную инфекцию COVID-19, либо сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 (в электронном виде или на бумажном носителе), либо справку (заключение) медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и с даты вакцинации или выздоровления прошло не более одного календарного года или QR-код или документ, подтверждающие наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, полученные не позднее 48 часов до посещения Мероприятия;

наличие у всех работников, задействованных в организации, проведении и обеспечении проведения Мероприятия, QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированного из информационного ресурса;

обеспечение проверки участников и обеспечивающего персонала Мероприятия на предмет наличия у них отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением результатов не позднее 48 часов до начала Мероприятия, за исключением участников и обеспечивающего персонала, имеющих QR-коды вакцинированных или переболевших COVID-19;

организация "входного фильтра" всех участников и персонала Мероприятия с проведением термометрии с использованием бесконтактных термометров;

обеспечение возможности и условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков в доступных местах на площадке проведения Мероприятия.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29.12.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







