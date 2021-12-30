Три человека задержаны по делу об аферах со страховыми выплатами РЖД

Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено трем гражданам, которые обманывали родных пострадавших на железной дороге. Подробности дела рассказала представитель СК по Москве Юлия Иванова.

Генеральные директоры ЗАО "Юридическая социальная защита" и ООО "Юридический центр "Гарантия", а также граждане из других коммерческих организаций создали организованную преступную группу. Они мошенническим путем крали средства, которые полагались родственникам пострадавших от несчастных случаев на объектах ОАО "РЖД".

В СК рассказали, что злоумышленники получали информацию о страховых случаях, произошедших с участием подвижных составов компании. Далее они вводили в заблуждение родственников пострадавших и от их имени подавали в судебные органы исковые заявления, доверенности, договоры на оказание юридических услуг и иных документов. Затем мошенники получали судебные решения о возмещении в пользу пострадавших имущественного ущерба и с ними и денежные средства от РЖД на расчетные счета родственников, к которым имели доступ. Деньгами они распоряжались по собственному усмотрению.

Всего с января 2011 года по декабрь 2020 года таким образом оказались обманутыми больше 150 человек. У них украли около 70 млн рублей.

По делу вместе работали следователи столичного СК и сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД по Москве. Сейчас всем троим фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.