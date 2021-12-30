Умерла народная артистка России Лидия Захаренко

В возрасте 83 лет скончалась певица и актриса Лидия Захаренко. Некролог народной артистки РСФСР опубликован на сайте Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

"Дирекция Музыкального театра с глубоким прискорбием сообщает, что cегодня, 29 декабря, на 84-м году жизни скончалась солистка оперной труппы МАМТ Захаренко Лидия Константиновна. Музыкальный театр выражает соболезнования родным и близким Лидии Константиновны, всем лично знавшим ее", - сказано в некрологе.

Лидия Захаренко родилась 7 июля 1938 года в Люботине Харьковской области. В 1959-1960 годах училась в Харьковской консерватории, в 1966-м окончила Московскую государственную консерваторию.

В 1966-2017 годах была солисткой оперной труппы Московского академического Музыкального театра, в течение почти тридцати лет - ведущей солисткой. Много гастролировала в России и за рубежом, выступала на радио и телевидении, создала ряд записей в ГосФонде СССР. Экранный дебют - Рашель в "Мадемуазель Фифи" 1970 года.

Муж - коллега по Музыкальному театру, певец Николай Гуторович.