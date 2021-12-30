ВДВ получит на снабжение комплекс управления артиллерийским огнем "Завет-Д"

Воздушно-десантные войска получили на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем "Завет-Д".

"Машина успешно прошла войсковые испытания и Минобороны приняло комплекс на снабжение", - рассказал РИА Новости информированный источник.

Планируется, что после решения вопроса о заключении контракта на первую партию в 2022 году начнется серийное производство этой техники.

Комплекс "Завет-Д" получил новейшее оборудование, которое позволяет надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. Комплекс должен обеспечить новый уровень взаимодействия артиллерии ВДВ с дронами.

Такое взаимодействие повысит эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ, которые сейчас принимают на вооружение самоходные орудия 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ", а в перспективе - новейшие 2С42 "Лотос".