Ведущие театральные вузы страны объединились в консорциум

Новости

Путин утвердил штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров 20:43
Путин обязал наносить на легкие беспилотники учетные опознавательные знаки 20:40
Президент подписал закон о льготах и выплатах для добровольцев в охране границе 20:38
В России появится госреестр земель сельхозназначения 20:35
Путин подписал закон о запрете на промышленный вылов дельфинов и китов 20:25
Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников 20:12
Путин подписал закон о штрафе и аресте за фальшивые ящики для милостыни 20:04
Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси 20:03
Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов 19:49
В СК РФ создадут независимое судебно-экспертное учреждение 19:16
Путин продлил срок отказа чиновников от иностранного гражданства 19:16
Путин подписал закон об обязательной эвакуации граждан из зоны ЧС 19:14
Ратифицировано соглашение РФ с Таджикистаном об объединенной системе ПВО 19:07
Исполнитель песни Felicita Аль Бано заразился коронавирусом 19:05
Путин оставил Кирилла Дмитриева во главе РФПИ еще на 5 лет 18:44
Квартир в новостройках куплено на 20% больше, чем в прошлом году 18:33
Кадастровую палату и БТИ объединяют в "Роскадастр" 18:24
Мурашко сообщил о росте числа тяжелых больных COVID в некоторых регионах 18:24
Глава Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в 3-5 раз заразнее других 18:04
Голикова поручила создать в регионах резерв коек для больных коронавирусом 17:53
Попова назвала срок появления первых симптомов заражения "омикроном" 17:52
Российская певица Зара посетила беженцев на белорусской границе 17:49
"Локомотив" продлил контракт с футболистом Борисом Ротенбергом 17:11
Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17.00 17:04
Президент подписал указ об установлении Дня трубопроводных войск 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 20:22
Рубрика: Культура

Ведущие театральные вузы страны объединились в консорциум

Текст: Наталья Лебедева
Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Театральный институт имени Бориса Щукина, Высшее театральное училище (Институт) имени Щепкина и Государственный институт искусствознания создали консорциум ведущих театральных институций. В планах у нового объединения к 2030 году разработать новые инструменты для развития научно-образовательной инфраструктуры творческих вузов и внедрить их в российскую систему высшего театрального образования в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
Фото: Пресс-служба ГИТИСа Фото: Пресс-служба ГИТИСа
Фото: Пресс-служба ГИТИСа

По словам директора Государственного института искусствознания Наталии Сиповской, театроведение - одно из приоритетных направлений деятельности ГИИ.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Газаров рассказал, что будет с Театром Сатиры

"Было бы странно не использовать такой ресурс в сфере театрального образования. И это происходит: наши сотрудники преподают во всех театральных вузах Москвы. Но хотелось бы сделать это сотрудничество более тесным и продуктивным. Я имею в виду подготовку общих масштабных проектов, которые бы позволили соединить научные разработки как академической, так и вузовской науки с творческим процессом становления будущих деятелей театральной сцены, художественной критики и историков театра", - отметила она.

Ректор Высшего театрального училища (Института) имени М. С. Щепкина Борис Любимов верит в то, что консорциум расширит возможности театральных вузов.

"Центром консорциума я вижу Издательство ГИТИСа. Вместе нам будет проще реализовывать издательские проекты по фиксированию методик преподавания. В Щепкинском училище нет Диссертационного совета, а на базе ГИТИСа и ГИИ такие советы есть. Я надеюсь, что сотрудничество подтолкнет наших молодых педагогов писать и защищать свои научные труды", - пояснил он.

В свою очередь ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский говорил о том, что творческому образованию часто не хватает осмысления.

"От нашего консорциума мы ждем очень многого. Через постоянное общение с ведущими сегодня исследователями и историками театра осмыслить и описать опыт наших нынешних выдающихся мастеров: зафиксировать живой опыт ведущих педагогов Щепкинского училища, ГИТИСа и Института имени Щукина", - сказал он.

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев добавил, что для него главная задача консорциума - сохранение качества российского театрального образования и традиций русской театральной школы, которые дошли до нас от Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
"Гамлет" и спектакль по Кустурице - планы нового режиссера Театра на Таганке

"Мы хотим, чтобы качество нашего театрального образования вышло на новый международный уровень и во всём мире говорили о русской театральной школе. Безусловно, наш консорциум может стать неким регулятором качества, который поможет сохранить марку российского театрального образования, вытесняя непрофессионалов, которых с каждым днем, к сожалению, становится все больше", - пояснил он.

Культура Театр

Главное сегодня

Президент подписал закон о запрете списывать соцвыплаты за долги
Путин разрешил блокировать сайты с фальшивыми COVID-сертификатами без суда
Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси
Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17.00
Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников
Что интересного было в русской литературе в 2021 году
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы года