Ведущие театральные вузы страны объединились в консорциум

Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Театральный институт имени Бориса Щукина, Высшее театральное училище (Институт) имени Щепкина и Государственный институт искусствознания создали консорциум ведущих театральных институций. В планах у нового объединения к 2030 году разработать новые инструменты для развития научно-образовательной инфраструктуры творческих вузов и внедрить их в российскую систему высшего театрального образования в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

По словам директора Государственного института искусствознания Наталии Сиповской, театроведение - одно из приоритетных направлений деятельности ГИИ.

"Было бы странно не использовать такой ресурс в сфере театрального образования. И это происходит: наши сотрудники преподают во всех театральных вузах Москвы. Но хотелось бы сделать это сотрудничество более тесным и продуктивным. Я имею в виду подготовку общих масштабных проектов, которые бы позволили соединить научные разработки как академической, так и вузовской науки с творческим процессом становления будущих деятелей театральной сцены, художественной критики и историков театра", - отметила она.

Ректор Высшего театрального училища (Института) имени М. С. Щепкина Борис Любимов верит в то, что консорциум расширит возможности театральных вузов.

"Центром консорциума я вижу Издательство ГИТИСа. Вместе нам будет проще реализовывать издательские проекты по фиксированию методик преподавания. В Щепкинском училище нет Диссертационного совета, а на базе ГИТИСа и ГИИ такие советы есть. Я надеюсь, что сотрудничество подтолкнет наших молодых педагогов писать и защищать свои научные труды", - пояснил он.

В свою очередь ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский говорил о том, что творческому образованию часто не хватает осмысления.

"От нашего консорциума мы ждем очень многого. Через постоянное общение с ведущими сегодня исследователями и историками театра осмыслить и описать опыт наших нынешних выдающихся мастеров: зафиксировать живой опыт ведущих педагогов Щепкинского училища, ГИТИСа и Института имени Щукина", - сказал он.

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев добавил, что для него главная задача консорциума - сохранение качества российского театрального образования и традиций русской театральной школы, которые дошли до нас от Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда.

"Мы хотим, чтобы качество нашего театрального образования вышло на новый международный уровень и во всём мире говорили о русской театральной школе. Безусловно, наш консорциум может стать неким регулятором качества, который поможет сохранить марку российского театрального образования, вытесняя непрофессионалов, которых с каждым днем, к сожалению, становится все больше", - пояснил он.