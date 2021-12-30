Постановление правительства Ярославской области от 28 декабря 2021 года № 985-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п"

Правительство области постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства области от 17.03.2021 № 113-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" следующие изменения:

1.1. Из абзаца первого подпункта 1.14 слова "профессиональным спортивным лигам," исключить.

1.2. Дополнить подпунктом 1.141 следующего содержания:

"1.141. Профессиональным спортивным лигам осуществлять проведение и организацию профессиональных спортивных соревнований при обязательном выполнении следующих требований:

- допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, или сертификата о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста для лиц, имеющих медицинский отвод, с загрузкой объекта в объеме до 70 процентов от проектной вместимости закрытого помещения либо с загрузкой объекта в объеме не более 30 процентов посадочных мест с учетом предельной численности посетителей, установленной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, без предъявления требований к наличию сертификата о вакцинации от COVJD-19, или сертификата о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста для лиц, имеющих медицинский отвод;

- организация при входе и в местах общего пользования обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий соблюдения гигиены рук;

- соблюдение требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории .Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 31.07.2020 Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- "соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1,3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции, и требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020.".

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области Р.А.Колесов







