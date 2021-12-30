Постановление правительства Ярославской области от 28 декабря 2021 года № 985-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п"

Новости

Россияне оценили федеральный проект "Спорт - норма жизни" 02:30
В США изменили требования к изоляции людей, заразившихся коронавирусом 02:10
Британские врачи назвали новый симптом "омикрон"-штамма коронавируса 01:31
В ИИХФ объяснили причину отмены молодежного ЧМ по хоккею 00:55
Гинцбург рассказал о наборе добровольцев для исследования назальной вакцины 00:43
Тренер сборной Польши по футболу покинул свой пост перед матчем против России 00:02
До 1 407 сократилось число военных с коронавирусом 29.12.2021
Фетисов заявил, что МЧМ по хоккею нужно отменить 29.12.2021
Совет ИИХФ проводит совещание о дальнейшей судьбе МЧМ по хоккею 29.12.2021
Экс-депутат Рады Савченко с пессимизмом ждет членства Украины в НАТО 29.12.2021
Минздрав: Каждую секунду во Франции COVID-19 заражаются два человека 29.12.2021
Лукашенко подарил Путину бокалы и корзину с белорусскими продуктами 29.12.2021
СМИ: Самолет-разведчик США провел полет для сбора данных над востоком Украины 29.12.2021
Число новых случаев COVID-19 в США достигло антирекорда за все время пандемии 29.12.2021
Опрос: 3/4 офисных работников в Британии готовы уволиться или сменить работу 29.12.2021
В ВОЗ призвали вакцинировать 5,5 млрд землян за 185 дней 29.12.2021
Аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминал F 29.12.2021
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января 29.12.2021
Мишустин пообщался с Головченко и Пашиняном 29.12.2021
В Киеве заявили об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной 29.12.2021
Захарова: Энергобезопасности Украины угрожает паралич органов власти 29.12.2021
Рост годовой инфляции в декабре замедлился до 8,39% 29.12.2021
Сборной Чехии засчитано поражение в матче против Финляндии на МЧМ по хоккею 29.12.2021
СК возбудил уголовное дело после гибели школьника от холода 29.12.2021
Гол Джикии в ворота Словении признан лучшим в 2021 году для сборной России 29.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 декабря 2021 г.

Постановление правительства Ярославской области от 28 декабря 2021 года № 985-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п"

Дата подписания 28 декабря 2021 г.
Опубликован 30 декабря 2021 г.
Вступает в силу 28 декабря 2021 г.

Правительство области постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства области от 17.03.2021 № 113-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" следующие изменения:

1.1. Из абзаца первого подпункта 1.14 слова "профессиональным спортивным лигам," исключить.

1.2. Дополнить подпунктом 1.141 следующего содержания:

"1.141. Профессиональным спортивным лигам осуществлять проведение и организацию профессиональных спортивных соревнований при обязательном выполнении следующих требований:

- допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, или сертификата о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста для лиц, имеющих медицинский отвод, с загрузкой объекта в объеме до 70 процентов от проектной вместимости закрытого помещения либо с загрузкой объекта в объеме не более 30 процентов посадочных мест с учетом предельной численности посетителей, установленной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, без предъявления требований к наличию сертификата о вакцинации от COVJD-19, или сертификата о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста для лиц, имеющих медицинский отвод;

- организация при входе и в местах общего пользования обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий соблюдения гигиены рук;

- соблюдение требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории .Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 31.07.2020 Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- "соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1,3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции, и требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020.".

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области Р.А.Колесов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией