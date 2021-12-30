Закон Забайкальского края от 27 декабря 2021 года № 2007-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 24 декабря 2021 года.

Статья 1. Основные характеристики бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета края на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета края в сумме 96 877 911,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 45 417 758,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета края в сумме 99 557 477,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета края в сумме 2 679 565,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета края на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов бюджета края на 2023 год в сумме 92 452 180,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 100 816 765,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 36 198 102,0 тыс. рублей и 41 145 156,4 тыс. рублей соответственно;

2) общий объем расходов бюджета края на 2023 год в сумме 94 806 976,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 665 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 101 137 138,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 3 345 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета края на 2023 год в сумме 2 354 795,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 320 372,8 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета края на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону края.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом края, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края, бюджетами муниципальных образований Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом края, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края, бюджетами муниципальных образований Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону края.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, и налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, заменяющие часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону края.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Забайкальского края от доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Забайкальского края, за исключением доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону края.

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону края.

Статья 4. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 44 552 798,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 35 391 959,5 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 40 309 769,7 тыс. рублей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить в составе общего объема расходов бюджета края:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета края по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону края;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета края по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону края;

3) ведомственную структуру расходов бюджета края на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону края;

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 13 902 556,1 тыс. рублей с распределением согласно приложению 16 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 13 834 892,4 тыс. рублей и 14 653 260,2 тыс. рублей соответственно с распределением согласно приложению 17 к настоящему Закону края;

5) размер Резервного фонда Забайкальского края на 2022 год в сумме 450 919,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

6) размер резервного фонда Правительства Забайкальского края на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

7) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Забайкальского края на 2022 год в сумме 9 830 636,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 667 288,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 531 335,0 тыс. рублей;

8) бюджетные ассигнования, направляемые на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год в сумме 10 387 421,1 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 10 280 465,3 тыс. рублей и 10 626 661,3 тыс. рублей соответственно согласно приложению 19 к настоящему Закону края.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств Забайкальского края в 2022 году

1. Установить размер индексации размера пособия на ребенка, предусмотренного статьей 2 Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 101-ЗЗК "О пособии на ребенка в Забайкальском крае", с 1 января 2022 года 1,04.

2. Установить размер индексации размера ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 107-ЗЗК "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Забайкальском крае", с 1 января 2022 года 1,04.

3. Установить размер индексации размеров ежемесячных денежных выплат на содержание детей, переданных на патронат, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 2 части 1 статьи 71 Закона Забайкальского края от 29 апреля 2009 года № 167-ЗЗК "О патронате", с 1 января 2022 года 1,04.

4. Установить размер индексации стоимости услуг по погребению и ее предела, предусмотренных абзацами первым и вторым части 1 статьи 1 Закона Забайкальского края от 5 октября 2009 года № 246-ЗЗК "О стоимости услуг по погребению отдельных категорий умерших", с 1 февраля 2022 года 1,04.

5. Установить размер индексации размеров ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 2 части 1 статьи 2 Закона Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 315-ЗЗK "О детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей", с 1 января 2022 года 1,04.

6. Установить размер индексации размера ежемесячной денежной выплаты лицу, изъявившему желание создать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов и заключившему договор о создании приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренной частью 1 статьи 7 Закона Забайкальского края от 22 декабря 2011 года № 609-ЗЗК "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Забайкальском крае", с 1 января 2022 года 1,04.

7. Установить размер индексации нормативов для формирования стипендиального фонда, предусмотренных частью 3 статьи 6 Закона Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования", с 1 сентября 2022 года 1,04.

8. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Забайкальского края, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предусмотренных соответственно пунктом 1 части 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 3, пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Забайкальского края от 4 июля 2016 года № 1365-ЗЗK "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае", с 1 января 2022 года 1,04.

9. Установить размер индексации предельного размера ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих (работавших) в организациях, финансируемых из бюджета Забайкальского края и бюджетов муниципальных образований, проживающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) Забайкальского края, педагогическим работникам и пенсионерам из числа педагогических работников, предусмотренного частью 11 статьи 5 и частью 3 статьи 6 Закона Забайкальского края от 4 июля 2016 года № 1365-ЗЗK "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае", с 1 января 2022 года 1,04.

10. Увеличить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы работников государственных учреждений Забайкальского края, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", размеры окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Забайкальского края, а также размеры ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) иных категорий должностных лиц, для которых законами Забайкальского края предусмотрено увеличение (индексация) ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) одновременно с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Забайкальского края.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты, государственной собственности Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить перечень объектов капитального строительства государственной собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края, согласно приложению 20 к настоящему Закону края.

2. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Забайкальского края на 2022 год согласно приложению 21 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону края.

Статья 8. Нормативы финансовых затрат для расчета субвенций местным бюджетам из бюджета края

1. Установить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере образования, включающий в себя расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение, в расчете на одну штатную единицу специалиста, осуществляющего администрирование отдельных государственных полномочий в сфере образования, - 127 300 рублей.

2. Установить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения в расчете на одного заявителя в год - 500 рублей.

3. Установить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение государственных полномочий органов государственной власти Забайкальского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета края, а также по установлению нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселений, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих поселений и на содержание органов местного самоуправления поселений, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, по сбору с поселений, входящих в состав муниципального района, и представлению квартальной отчетности по исполнению государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету в поселениях, муниципальных и городских округах, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, включающий в себя расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение, в расчете на одно поселение - 17 500 рублей.

4. Установить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов норматив для определения размера доплаты к заработной плате должностному лицу, осуществляющему государственные полномочия по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края, за один муниципальный нормативный правовой акт, включенный в регистр муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края, - 68 рублей 50 копеек.

5. Установить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, включающий в себя расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда и материально-техническое обеспечение управленческих функций в расчете на одного работника органа местного самоуправления в муниципальном образовании, - 95 940 рублей.

Статья 9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета края в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для городских поселений в размере 149 рублей, сельских поселений в размере 147 рублей на одного жителя.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,5.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону края.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, на 2022 год в сумме 27 031 903,6 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 19 770 897,5 тыс. рублей и 19 319 819,7 тыс. рублей соответственно согласно приложению 25 к настоящему Закону края, в том числе:

1) с распределением на 2022 год согласно приложению 26 к настоящему Закону края и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону края;

2) на предоставление дотаций:

а) бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

б) бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на обеспечение расходных обязательств бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год в сумме 350 000,0 тыс. рублей;

в) бюджету городского округа закрытое административно-территориальное образование п. Горный в связи с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований на 2022 год в сумме 34 543,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 27 027,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 27 634,0 тыс. рублей.

Методика распределения дотаций, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Забайкальского края;

3) на предоставление субсидий:

а) бюджету Каларского муниципального округа на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали, на 2022 год в сумме 43 455,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 55 966,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 62 657,0 тыс. рублей;

б) бюджету Каларского муниципального округа на реализацию мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на 2022 год в сумме 297 617,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 297 617,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 297 617,6 тыс. рублей;

в) бюджету городского округа "Город Чита" на осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края на 2022 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 61 841,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 63 084,5 тыс. рублей;

г) бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, на 2023 год в сумме 284 650,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 316 278,6 тыс. рублей;

д) бюджету городского округа "Поселок Агинское" на софинансирование расходных обязательств городского округа "Поселок Агинское" Забайкальского края по решению отдельных вопросов местного значения на 2022 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей;

е) бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на реализацию мероприятий по созданию и (или) обустройству приютов для содержания животных без владельцев на 2023 год в сумме 13 932,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 535,3 тыс. рублей;

ж) бюджету городского округа "Поселок Агинское" на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2022 год в сумме 1 414,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 653,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 991,4 тыс. рублей;

з) бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2022 год в сумме 24 609,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 24 609,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 24 609,5 тыс. рублей;

и) бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры на 2022 год в сумме 137 900,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 82 977,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 117 887,9 тыс. рублей;

к) бюджету муниципального района "Шилкинский район" на реализацию мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2022 год в сумме 13 736,3 тыс. рублей;

л) бюджету муниципального района "Балейский район" на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) на 2023 год в сумме 55 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 55 613,8 тыс. рублей;

м) бюджету муниципального района "Оловяннинский район" на 2023 год в сумме 2 189,1 тыс. рублей, городскому округу "Город Чита" на 2024 год в сумме 1 134,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 года № 1036;

н) бюджету городского округа "Город Чита" на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2022 год в сумме 8 533,0 тыс. рублей;

о) бюджетам муниципальных образований на развитие сети учреждений культурно-досугового типа на 2022 год в сумме 109 968,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 216 834,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 107 662,6 тыс. рублей;

п) бюджетам муниципальных образований на техническое оснащение муниципальных музеев на 2022 год в сумме 3 450,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 060,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 143,8 тыс. рублей;

р) бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на 2023 год в сумме 71 538,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 78 131,9 тыс. рублей;

с) бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2022 год в сумме 7 175,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 948,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 9 130,1 тыс. рублей;

т) бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций на 2023 год в сумме 354 711,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 363 051,8 тыс. рублей;

4) на предоставление субвенции бюджету городского округа "Город Чита" на осуществление государственного полномочия по организации проведения капитального ремонта жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением случаев, когда данные жилые помещения находятся в собственности двух и более лиц (кроме указанных категорий), на 2022 год в сумме 157,1 тыс. рублей;

5) на предоставление иных межбюджетных трансфертов:

а) бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на 2023 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей;

б) бюджету муниципального района "Хилокский район" на приобретение оборудования и оснащение объектов инфраструктуры системы образования Забайкальского края на 2022 год в сумме 122 760,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края;

в) бюджету городского округа "Город Чита" в целях финансового обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов на 2022 год в сумме 180 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 180 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 180 000,0 тыс. рублей;

г) бюджету муниципального района "Борзинский район" на создание виртуальных концертных залов в городах Забайкальского края на 2022 год в сумме 1 020,4 тыс. рублей;

д) бюджету городского округа "Город Чита" на финансовое обеспечение мероприятия "Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Чите" основного мероприятия "Региональный проект "Чистый воздух (Забайкальский край)" государственной программы Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края" на строительство троллейбусной линии "Троллейбусное депо - Каштак" на 2022 год в сумме 166 576,3 тыс. рублей;

е) бюджету городского округа "Город Чита" на финансовое обеспечение мероприятия "Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Чите" основного мероприятия "Региональный проект "Чистый воздух (Забайкальский край)" государственной программы Забайкальского края "Охрана окружающей среды" на модернизацию и закрытие котельных с их переводом на централизованное теплоснабжение на 2022 год в сумме 110 857,4 тыс. рублей;

ж) бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края и наращивание налогооблагаемой базы на 2022 год в сумме 59 307,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 59 307,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 59 307,6 тыс. рублей;

з) бюджету городского округа "Город Чита" в целях финансового обеспечения осуществления дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" на 2023 год в сумме 700 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 700 000,0 тыс. рублей.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета края Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю на возмещение затрат по выплате и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, на 2022 год в сумме 12 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12 000,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Забайкальского края от 2 июля 2009 года № 198-ЗЗК "Об административных правонарушениях", на 2022 год в сумме 5 183,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 007,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 087,7 тыс. рублей.

Статья 10. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 2022 году

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются за счет средств бюджета края на безвозмездной и безвозвратной основе в следующих случаях:

1) осуществления деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

2) осуществления завоза продукции (товаров) в населенные пункты Забайкальского края, отнесенные Правительством Российской Федерации к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции);

3) осуществления поддержки инвестиционной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа;

4) организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Забайкальского края;

5) оказания услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного профессионального образования;

6) обеспечения льготным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, и в организациях, осуществляющих обучение по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

7) транспортного обслуживания населения на маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на территории Забайкальского края;

8) осуществления деятельности редакциями периодических печатных изданий;

9) осуществления деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Забайкальского края;

10) реализации мероприятий в сфере занятости населения Забайкальского края;

11) осуществления деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

12) осуществления деятельности в сфере сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

13) осуществления специализированной службой по вопросам похоронного дела погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, и умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также погребения в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

14) осуществления деятельности, связанной с выполнением научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских разработок;

15) осуществления деятельности, связанной с созданием приютов для животных.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета края бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов

1. Правительство Забайкальского края вправе предоставлять бюджетные кредиты из бюджета края бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета края на эти цели, на срок до пяти лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, а также для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории Забайкальского края.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории Забайкальского края, - в размере 0,1 процента годовых.

Статья 12. Верхние пределы государственного внутреннего долга Забайкальского края по состоянию на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года и объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить верхние пределы государственного внутреннего долга Забайкальского края по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 34 546 899,6 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 36 851 471,7 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 37 121 621,4 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел долга по государственным гарантиям Забайкальского края по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края в 2022 году в сумме 1 364 585,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 627 471,8 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 1 743 722,2 тыс. рублей.

Статья 13. Предоставление государственных гарантий Забайкальского края в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Утвердить Программу государственных гарантий Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону края.

2. Учесть в источниках финансирования дефицита бюджета края общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Забайкальского края по возможным гарантийным случаям на 2022-2024 годы в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 14. Программа государственных внутренних заимствований Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону края.

Статья 15. Особенности исполнения бюджета края в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета края является распределение в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона края:

1) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 10 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 7 730,2 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 7 885,6 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 13 632,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 10 537,8 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 10 749,6 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, для проведения социально значимых для Забайкальского края мероприятий;

3) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 1 213 490,3 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы;

4) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 2 190 849,8 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 2 732 765,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 2 732 765,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов;

5) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 338 715,4 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 1 939 861,5 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;

6) бюджетных ассигнований на 2023 год в объеме 725 349,6 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 974 864,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на софинансирование расходов для участия в национальных проектах и государственных программах Российской Федерации.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 28 Закона Забайкальского края от 7 апреля 2009 года № 155-ЗЗК "О бюджетном процессе в Забайкальском крае" следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета края без внесения изменений в настоящий Закон края:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Забайкальского края и объекты недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность Забайкальского края, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета края на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края в рамках одной государственной программы Забайкальского края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Молодежная политика" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Охрана семьи и детства" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на организацию мероприятий государственной программы Забайкальского края "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 15 августа 2014 года № 467, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и (или) видами расходов классификации расходов бюджетов при образовании экономии в ходе исполнения бюджета края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края в рамках одной государственной программы Забайкальского края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в целях реализации региональных проектов в рамках национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

9) перераспределение бюджетных ассигнований в целях участия Забайкальского края в государственных программах Российской Федерации на условиях софинансирования по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов, кодами статьи источников финансирования дефицитов бюджетов и кодами вида источников финансирования дефицитов бюджетов при образовании экономии в ходе исполнения бюджета края в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета края;

11) перераспределение бюджетных ассигнований при установлении фактов ненадлежащего исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенных Правительством Забайкальского края с федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14 июня 2017 года № 255-р "Об ответственности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, являющихся главными распорядителями средств бюджета Забайкальского края, за неисполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, заключенных Правительством Забайкальского края с федеральными органами исполнительной власти";

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, между главными распорядителями средств бюджета края в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)" в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

13) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Забайкальского края;

14) направление бюджетных ассигнований в пределах нераспределенного остатка средств на едином счете бюджета края, выделенных бюджету края из федерального бюджета в рамках правовых актов Правительства Российской Федерации, в соответствии с правовыми актами Правительства Забайкальского края;

15) изменение размера финансовой поддержки, предоставляемой Забайкальскому краю за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на основании решений правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, договоров о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (дополнительных соглашений к указанным договорам), в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

16) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете края за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на основании решений правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, договоров о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (дополнительных соглашений к указанным договорам), в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, отраженные на счетах Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю, подлежат возврату в бюджет края в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

4. Установить, что не использованные на 1 января 2022 года остатки средств, выделенных бюджету края из федерального бюджета в рамках правовых актов Правительства Российской Федерации, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета Забайкальского края в 2021 году, направляются в 2022 году на увеличение расходов на те же цели и (или) объекты сверх объемов, установленных настоящим Законом края.

5. Установить, что не использованные на 1 января 2022 года остатки средств, выделенных бюджету края за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета Забайкальского края в 2021 году, направляются в 2022 году на увеличение расходов на те же цели и (или) объекты сверх объемов, установленных настоящим Законом края.

6. Установить, что Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю осуществляет на основании решений главных распорядителей средств бюджета края полномочия получателя средств бюджета края по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета края местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 16. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2022 году

1. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат:

1) субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые из бюджета края юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по поддержке сельского хозяйства, а также авансовые платежи по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

2) субсидии, предоставляемые из бюджета края некоммерческой организации "Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов", Фонду развития промышленности Забайкальского края (микрокредитной компании) на обеспечение их деятельности, средств, получаемых некоммерческой организацией "Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и средства;

3) субсидии, предоставляемые из бюджета края юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

2. При казначейском сопровождении средств, указанных в части 1 настоящей статьи, Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю осуществляет санкционирование операций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с отражением на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 17. Обеспечение выполнения требований бюджетного и иного законодательства

1. Органы государственной власти Забайкальского края и государственные органы Забайкальского края не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности работников аппаратов органов государственной власти Забайкальского края и государственных органов Забайкальского края и работников государственных учреждений Забайкальского края, за исключением случаев:

1) принятия федеральных законов о наделении субъектов Российской Федерации и (или) исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации дополнительными полномочиями;

2) увеличения численности работников государственных учреждений Забайкальского края в целях оптимизации расходов на государственное управление;

3) реорганизации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в целях реализации региональных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Забайкальского края;

4) увеличения показателей сети государственных учреждений Забайкальского края в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов социальной инфраструктуры в целях реализации региональных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Забайкальского края.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не допускать принятия решений, влекущих за собой увеличение численности работников аппаратов органов местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

3. Для целей настоящего Закона края допускается использование указаний на наименования муниципальных образований без указаний на Забайкальский край, а использование наименований городского и сельского поселений допускается без указания на наименование муниципального района, в состав которого входят данные поселения.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона края

Настоящий Закон края вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Кон Ен Хва

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов







