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31.12.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Chevrolet отправит под пресс сотню новых Corvette. И вот почему

Текст: Константин Руссов

На стоянке припарковано около ста Chevrolet Corvette C8 в полуразобранном состоянии, но пусть внешний вид никого не смущает - все машины абсолютно новые, хотя автопроизводитель и не хочет их продавать.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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В середине декабря в Кентукки прошёл мощный торнадо, от которого пострадал в том числе завод Chevrolet и выпущенные авто, ждущие отправки клиентам.

Почти все машины были восстановлены, но в компании сочли, что у них могут иметься скрытые дефекты, поэтому "Корветы" было решено отправить под пресс.

На все эти автомобили были получены заказы, то есть клиентам придётся перезаказывать спорткар. Несмотря на то, что в Chevrolet обещают отработать эти заявки в первую очередь, никто не может сказать, когда машины доберутся до своих владельцев, так как ситуация с поставками электрокомпонентов по-прежнему крайне напряжённая.

#Chevrolet