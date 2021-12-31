Первый блок БелАЭС выработал более 6 млрд кВтч электроэнергии

В частности, стало известно, что объем выработки электроэнергии первым энергоблоком АЭС в Островце уже превысил 6 млрд кВтч.

По экспертной оценке замминистра энергетики Михаила Михадюка, которую он озвучил на национальном радио, это позволило заместить 1,7 млрд куб.м природного газа. Кроме того, он проинформировал о ходе операций и на втором энергоблоке, на котором четыре дня назад была завершена загрузка в активную зону реактора свежего ядерного топлива.

В настоящее время, уточнил замминистра, ведутся работы по уплотнению реактора, после чего будут выполнены его гидравлические испытания при температуре 120 градусов Цельсия и давлении 180 кг/см.кв. Далее будет осуществляться разогрев первого контура реактора до номинальных параметров. Не менее важной частью работ он назвал предстоящий выход реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности и проведение необходимых нейтронно-физических исследований.

Ранее вице-премьер Юрий Назаров прогнозировал, что ввод в эксплуатацию АЭС позволит снизить потребление природного газа примерно на 4,5 млрд куб.м в год, или почти на $500 млн. Позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, что будет благоприятно влиять на экологию. Создать новые рабочие места - до 2,5 тысяч мест в Островце.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", аналитики акцентируют внимание, что с начала реализации крупнейшего энергетического проекта Союзного государства предприятия Росатома принимают активное участие в жизни города и Гродненской области в целом, реализуя проекты, направленные на развитие инженерной инфраструктуры, развитие социальных и культурных объектов. В общей сложности при участии российских компаний в регионе уже реализовано 136 проектов, констатируют местные власти.

Сейчас белорусский атомград, по словам его жителей, стал "процветающим, активно развивающимся и вместе с тем уютным и комфортным городом". С начала строительства АЭС здесь возведено три новых микрорайона, сданы в эксплуатацию 4086 квартир общей площадью 315 тысяч квадратных метров.

Конечно, специалисты станции и их семьи - основа сегодняшнего населения Островца, но вслед за ними в город потянулись врачи, учителя, строители, прокомментировал БЕЛТА динамику его развития глава районного исполнительного комитета Игорь Шалудин. И дело, по его мнению, не только в постоянном приросте населения, город развивается комплексно.

"Возводятся и модернизируются жилые кварталы, социальные и культурные объекты, спорткомплексы, для комфортного перемещения между ними проложены десятки километров дорог, появились новые магазины и кафе, активно развивается туристическая индустрия", - пояснил руководитель региона.

Кроме того, инжиниринговый дивизион корпорации Росатома, который является генеральным подрядчиком проекта сооружения Белорусской АЭС, принимает активное участие в реализации новых образовательных программ в дошкольных и школьных учреждениях города и района, оказывает поддержку в организации и оборудовании новых спортивных площадок. Более того, при его содействии и поддержке местной больнице передана лаборатория для проведения исследований на COVID-19.