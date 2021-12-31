2 января москвичей ждет похолодание до -11

В ночь на 2 января воздух в столичном регионе снова остынет до -11 градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос" и Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, похолодание принесет холодный атмосферный фронт. Он усилит ветер до 15 м/с, а температуру воздуха опустит с -1 до -9. Произойдет это в ночь на воскресенье.

Согласно данным портала Гидрометцентр России, похолодание продлится минимум до православного Рождества.

Схожий прогноз дал РИА Новостям и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По его словам, воздух остынет до -11, днем не выше -9. С

"В воскресенье, 2 января, температура будет -8...-10 °С. Вот такая оттепель - комфортная новогодняя ночь, а потом такая типичная для января погода", - сказал он в беседе.