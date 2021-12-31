Московский спорткомплекс "Авангард" будет реконструирован

Столица оформила право собственности на территорию спорткомплекса "Авангард" и планирует провести реконструкцию спорткомплекса. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей персональной станице.

"Нормально заниматься спортом сегодня здесь невозможно. Предыдущие собственники планировали окончательно закрыть стадион и застроить его территорию коммерчески привлекательными объектами. Мы не позволили им это сделать", - написал Собянин. По его данным, некоторые объекты уже невозможно обновить, а можно только снести.

После реконструкции на этой территории появятся стадион с трибунами, многофункциональная спортивная площадка с воркаутом и тропой препятствий, площадки для волейбола, баскетбола и бадминтона. Также там построят детскую площадку, фитнес-зону, скейт-парк и памп-трек. На стадионе можно будет заниматься художественной гимнастикой, теннисом, гандболом, баскетболом, волейболом, фехтованием, единоборствами и другими видами спорта.

Все спортивные объекты будут возведены из легких некапитальных конструкций.

Завершить все работы планируют в 2024 году.

Напомним, "Авангард" был построен на шоссе Энтузиастов в 1954 году.