Новости

Лукашенко сыграл в хоккей и посетил центр "Мать и дитя" 13:57
СМИ: Парагвайский футболист Хесус Медина подпишет контракт с ЦСКА 13:26
Перед праздниками в Москве проверили катки на естественных водоемах 13:23
Джабаров: Россия займет жесткую позицию на переговорах с США в Женеве 13:10
Матвиенко поздравила россиян с Новым годом 13:09
Онколог Минздрава опроверг данные о риске рака у перенесших COVID-19 12:50
Скворцова: Новую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в начале 2022 года 12:22
Оперштаб: В Москве выявлен 2 661 новый случай COVID-19 12:15
Володин поблагодарил россиян за обратную связь и поздравил с Новым годом 12:14
Эксперты: Россия вынесла экономические уроки из распада СССР 11:54
Посол РФ: Партнерские связи Москвы и Вены активизируются в 2022 году 11:51
Лавров: РФ не позволит затянуть дискуссии о гарантиях безопасности 11:44
Карту фестиваля "Путешествие в Рождество" загрузили в приложение 11:38
Петр Бирюков: Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь 11:36
Сборку вертолетов в ритме танца показали на видео 11:35
Глава МИД Венгрии: "Газпром" не нарушал условий поставки газа в Европу 11:14
Южная Корея продлевает ограничительные меры до середины января 11:12
Минобороны: 60 процентами российских спутников управляют военные 11:09
Лавров: РФ и Беларусь будут развивать военное сотрудничество 10:50
Правительство поможет регионам в создании школ креативных индустрий 10:41
Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом 10:12
Спрос на живые елки падает третий год подряд 10:00
Посол РФ: Вена против использования "Северного потока-2" для давления на РФ 09:53
Минобороны РФ раскрыло детали испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон" 09:25
Депутат Рады: Россия может разгромить Украину за 10 минут 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
31.12.2021 13:23
Рубрика: Общество

Перед праздниками в Москве проверили катки на естественных водоемах

Текст: Ирина Огилько

В центре столицы работают два катка на естественных водоемах - на Патриарших и Чистых прудах. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Сергей Михеев
На площадках "Путешествия в Рождество" открыты бесплатные катки

Обязательное условие для их работы - толщина льда не менее 25 см. Сейчас толщина льда на Патриарших прудах составляет 35 см, а на Чистых прудах - 29 см.

Отметим, что специалисты еженедельно проводят замеры толщины льда. А при установлении температуры близкой к 0 градусов и выше - ежедневно. Как только толщина льда снизится - катки закроют до улучшения ситуации.

Каток на Патриарших прудах - старейший в городе. Еще в XIX веке здесь проводили соревнования и устраивали праздники.

На катке на Чистых прудах с 1913 года проходили любительские соревнования по хоккею, который тогда только завоевывал популярность в России.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Байден могут снова пообщаться после 10 января
Лавров: РФ не позволит затянуть дискуссии о гарантиях безопасности
Скворцова: Новую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в начале 2022 года
Джабаров: Россия займет жесткую позицию на переговорах с США в Женеве
Эксперты: Россия вынесла экономические уроки из распада СССР
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год