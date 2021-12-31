Перед праздниками в Москве проверили катки на естественных водоемах

В центре столицы работают два катка на естественных водоемах - на Патриарших и Чистых прудах. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Обязательное условие для их работы - толщина льда не менее 25 см. Сейчас толщина льда на Патриарших прудах составляет 35 см, а на Чистых прудах - 29 см.

Отметим, что специалисты еженедельно проводят замеры толщины льда. А при установлении температуры близкой к 0 градусов и выше - ежедневно. Как только толщина льда снизится - катки закроют до улучшения ситуации.

Каток на Патриарших прудах - старейший в городе. Еще в XIX веке здесь проводили соревнования и устраивали праздники.

На катке на Чистых прудах с 1913 года проходили любительские соревнования по хоккею, который тогда только завоевывал популярность в России.