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31.12.2021,  
11:35
Текст:  Антон Валагин

Сборку вертолетов в ритме танца показали на видео

Улан-Удэнский авиационный завод выпустил зажигательный новогодний ролик о планах на 2022 год.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Сюжет начинается с того, что руководитель объявляет: "А с нового года у нас на особых отношениях - Индия. Мы готовы?" Начальники подразделений отвечают, что готовы - на индийском языке. Дальше начинается производственный процесс: с плясками под музыку, извлекаемую из инструментов и агрегатов.

В 2021 году Москва поставила Нью-Дели многоцелевые вертолеты Ми-171. В учебном центре при У-УАЗ индийских пилотов и техников обучат управлению и обслуживанию машин.

Авиазавод в Улан-Удэ выпускает многоцелевые вертолеты семейств Ми-8 и Ми-171, а также Ка-226 - их тоже поставляют в Индию.

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