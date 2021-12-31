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31 декабря 2021 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.12.2021 № П/0582 "Об установлении размера платы, порядка ее взимания и возврата за временное хранение межевого плана, технического плана, карты-плана территории, акта обследования и карты (плана) объекта землеустройства в электронном хранилище, ведение которого осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии"

Дата подписания 10 декабря 2021 г.
Опубликован 31 декабря 2021 г.

Зарегистрирован 30.12.2021 № 66740

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.12.2021 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 28 декабря 2015 г. № 997 "Об утверждении порядка взимания и возврата платы за использование кадастровым инженером электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера", а также размеров такой платы" (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2016 г., регистрационный № 41171), но не ранее 1 января 2023 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.12.2021 № П/0582
(pdf, PDF, 309 Кб)