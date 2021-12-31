Зарегистрирован 30.12.2021 № 66740

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.12.2021 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 28 декабря 2015 г. № 997 "Об утверждении порядка взимания и возврата платы за использование кадастровым инженером электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера", а также размеров такой платы" (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2016 г., регистрационный № 41171), но не ранее 1 января 2023 г.