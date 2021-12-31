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Умер актер из "Графа Монте-Кристо" и "Суспирии" Ренато Скарпа

Новости
    31.12.2021, 12:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

30 декабря в своем доме в Риме на 83-м году жизни скончался ветеран итальянских кино и ТВ Ренато Скарпа. Об этом сообщает национальная пресса.

Скарпа родился 14 сентября 1939 года в Милане. На больших экранах дебютировал в 60-е, немедленно зарекомендовав себя как достойный характерный актер.

Результат - впечатляющая фильмография из почти 170 пунктов: "А теперь не смотри" Роуга, "Преступление во имя любви", "Громила в Гонконге", "Суспирия" Ардженто, "Приключения молодого Индианы Джонса", "Талантливый мистер Рипли", "Граф Монте-Кристо" версии 1998-го, "Пармская обитель".

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