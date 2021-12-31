Умер актер из "Графа Монте-Кристо" и "Суспирии" Ренато Скарпа

30 декабря в своем доме в Риме на 83-м году жизни скончался ветеран итальянских кино и ТВ Ренато Скарпа. Об этом сообщает национальная пресса.

Скарпа родился 14 сентября 1939 года в Милане. На больших экранах дебютировал в 60-е, немедленно зарекомендовав себя как достойный характерный актер.

Результат - впечатляющая фильмография из почти 170 пунктов: "А теперь не смотри" Роуга, "Преступление во имя любви", "Громила в Гонконге", "Суспирия" Ардженто, "Приключения молодого Индианы Джонса", "Талантливый мистер Рипли", "Граф Монте-Кристо" версии 1998-го, "Пармская обитель".