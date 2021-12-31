Умер автор детективов Эндрю Ваксс

27 декабря на 80-м году жизни в Нью-Йорке скончался американский писатель, сценарист и публицист, адвокат по правам детей и подростков Эндрю Герни Ваксс.

Ваксс - автор трех десятков романов и ряда сборников рассказов, среди которых наиболее известен продолжительный цикл брутальных hardboiled-новелл про частного детектива Берка.

Сообщение о кончине автора появилось на его официальном сайте.

Ваксс родился в 1942 году в Нью-Йорке. Когда ему было семь, в уличной драке получил удар цепью по лицу, и всю оставшуюся жизнь был вынужден носить на глазу повязку.

В 1996-м по сценарию писателя была снята короткометражная драма "Смертельная игра". В том же году Ваксс вместе с Ником Кейвом и Бликсой Баргельдом проявился в экстравагантной картине Малги Кубяк Baby Trouble Hole, которую некоторые критики сравнивают с работами Дэвида Линча.