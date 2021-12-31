Умер режиссер "Ералаша" Владимир Гориккер

На 97-м году жизни умер советский, российский режиссер и сценарист Владимир Гориккер. Об этом сообщил на Facebook сын артиста.

"Мой дорогой папуля, Гориккер Владимир Михайлович, сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, теплой энергии. Не было недели, чтобы мне не позвонил кто-нибудь из маститых или молодых кинематографистов, мечтающих с ним поработать (в 96 лет!), врачей, жаждущих не только его полечить, но просто послушать его истории, друзей, знакомых, близких и совсем далеких людей, которым он был небезразличен", - написал Владимир Смелков.

Владимир Гориккер родился 2 ноября 1925 года в Москве в семье изобретателя противотанкового ежа, генерал-майора Михаила Гориккера. С детства увлекался театром и музыкой - уже в девять организовывал кукольные спектакли для сверстников. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано. В 1943 году был призван в Армию, служил в бронетанковых войсках, участник Великой отечественной войны.

В 1947-м с отличием окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина при Малом театре, в 1953-м - режиссерский факультет ГИТИСа, также с отличием. Работал режиссером театров оперы и балета Одессы и Киева.

В 1960-м на "Мосфильме" поставил фильм "Музыка Верди" - по мотивам рассказов Паустовского "Музыка Верди" и "Доблесть". С 1961 по 1964 на Рижской киностудии поставил музыкальные игровые фильмы "Моцарт и Сальери", "Иоланта", "Царская невеста". В числе других работ - "Каменный гость", "Звезда экрана", "Под крышами Монмартра", "Осенние колокола", "Серебряное ревю", "Севиль", "Борис Годунов" и "Джульетта и Ромео", детский юмористический киножурнал "Ералаш" (эпизод "Арихметика").