Зенитная система С-350 "Витязь" заступила на боевое дежурство в ЮВО

Зенитные части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа первыми в России получили на вооружение современную ракетную систему С-350 "Витязь". Новые зенитно-ракетные комплексы уже заступили на боевое дежурство.

Как сообщил газете "Военный вестник Юга России" командующий армии генерал-лейтенант Николай Гостев, перевооружение одного из зенитных ракетных полков ЮВО на новейший комплекс ПВО позволит в несколько раз повысить эффективность отражения ударов воздушного противника.

В отличии от систем большой дальности С-300В4, С-400 и С-500, предназначенных для поражения на большом удалении самолетов стратегической и тактической авиации, новая система "Витязь" более функциональна.

"С-350 - более гибкая система, которая обладает возможностью поражения не только ранее названных типов самолетов, но и крылатых ракет, на которые в последнее время делают упор наши вероятные противники, и беспилотных летательных аппаратов в средней и ближней зоне во всем диапазоне высот", - сказал Николай Гостев.

В сочетании с зенитными комплексами дальнего и ближнего радиуса действия С-350 "Витязь" позволяет создать непреодолимую эшелонированную систему ПВО.

Особенностями "Витязя" являются повышенная производительность ведения огня. Технические возможности радаров и машины управления позволяют одновременно обстреливать 16 целей, наводя на каждую по две ракеты.

С-350 "Витязь" также может работать в автоматическом режиме, когда компьютер сам выбирает способ поражения целей.