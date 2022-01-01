Когда в России появился новогодний фейерверк

Традиция запускать яркие и богатые фейерверки в России пошла от немецких купцов. Петр Первый увидел их в Немецкой слободе, куда частенько наведывался.

"После основания Петербурга царь уже много времени проводил в северной столице, и там ему было не до больших праздников, хотя ассамблеи, на которых иногда устраивали импортные фейерверки, все же проводились, - рассказывает завкафедрой истории России ХХ-ХХI веков исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Девятов. - Если же говорить о наших, доморощенных фейерверках, то они появились в эпоху последовательницы Петра Первого, Анны Иоановны. Она считается родоначальницей массовых огненных забав. Это конец 20-х годов 18 века".

Вот тогда уж отрывались по полной, с запуском "шутих". Причем, если в Кремле подобные увеселения сдерживались боязнью устроить пожар (там было много деревянных построек), то переезд двора императрицы на Яузу, что называется, развязал руки любителям пиротехники.

Всегда под Рождество здесь наряжали огромную елку (ее подвозили по Яузе), отсюда же Анна Иоановна и ее свита отправлялись на охоту. "Там же организовывали совершенно гигантские фейерверки, не сравнимые даже с кремлевскими. Забава была очень опасной, но на Яузе можно было устраивать любые фейерверки", - говорит Сергей Девятов.

Напомним, что Новый год начали серьезно отмечать в начале 19 века. "По большому счету, это по душе было и императору Павлу Первому, но он ориентировался на прусско-немецкие традиции. И Новый год в его эпоху еще не являлся феноменально ярким праздником, к которому мы привыкли сегодня", - напоминает историк.

Уже при Александре Первом появилась традиция поздравлять близкое императору дворянство, которое было допущено в Зимний дворец, а потом вечером 31 декабря распускать свиту по домам, чтобы могла поздравить семью. К началу 19 века относится и зарождение семейных новогодних посиделок.

Первые елки нарядили в Зимнем дворце и в загородных резиденциях, если они были теплыми. Потом стали ставить их и в общественных местах.