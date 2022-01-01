На 100-м году жизни умерла шестикратный лауреат "Эмми" Бетти Уайт

Американская актриса и телеведущая Бетти Уайт скончалась в возрасте 99 лет, за три недели до своего столетнего юбилея. Об этом сообщает портал Deadline. Актриса родилась 17 января 1922 года в городе Оук-Парк (Иллинойс, США). Теледебют Уайт состоялся в 1939 году, когда ей довелось исполнить песни из "Веселой вдовы" Легара в одном из сериалов. Впоследствии она начала работать моделью и параллельно занималась театральной деятельностью.

В годы Второй мировой она работала в рамках Волонтерской службы американских женщин (AWVS). В ее обязанности входило вождение грузовика и транспортировка вооружения, она также участвовала в культурных мероприятиях для американских военных перед их отправкой за океан.

Впоследствии она приступила к работе на радио и телевидении, в 1952 году - в Голливуде, а в 1954-м стала ведущей собственного шоу. В 1975 и 1976 годах она получила премию "Эмми" в номинации "лучшая актриса второго плана в комедийном сериале" за "Шоу Мэри Тайлер Мур", в 1983-м была признана жюри премии лучшим ведущим шоу "Точно мужчина!", в 1986-м стала лучшей актрисой в комедийном сериале "Золотые девочки". "Эмми" дважды оценила ее работу в достаточно преклонном возрасте как лучшей приглашенной актрисы в комедийном сериале ("Шоу Джона Ларакетта" и "Субботнем вечером в прямом эфире") - в 1996 и 2010 годах.

Она также была известна своей деятельностью в области защиты прав животных и всю жизнь сетовала о том, что во времена ее молодости женщины не могли приобрести профессиональную квалификацию лесничего. В 2010-м году Лесная служба США (USFS) присвоила 88-летней актрисе звание почетного лесничего.