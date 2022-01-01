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01.01.2022 15:48
Рубрика: В мире

Посол Китая покинул Северную Корею

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Посол Китайской Народной Республики в Пхеньяне Ли Цзиньцзюн завершил свою работу в КНДР и 30 декабря покинул страну, вернувшись на родину. Об этом "Российской газете" сообщил осведомленный источник на условиях анонимности. Он добавил, что в настоящий момент миссией КНР руководит временный поверенный в делах, а сроки заезда нового посла не определены.

Фото: iStock
Дуайеном иностранного дипкорпуса в КНДР стал посол РФ Александр Мацегора

Отметим, что Ли Цзиньцзюн занимал должность посла КНР в Пхеньяне с марта 2015 г., пробыв в стране почти семь лет. Согласно сообщениям северокорейских СМИ, 22 декабря он нанес прощальные визиты и провел беседы с председателем Верховного Народного Собрания КНДР Чхве Рён Хэ, премьер-министром Ким Док Хуном, заведующим международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Сон Намом и министром иностранных дел Ли Сон Гвоном.

Напомним, что с начала 2020 года в связи с началом пандемии COVID-19 власти КНДР ввели на границах строжайший карантин. Более года в страну не заехал ни один новый человек, а выезд из Северной Кореи также сопряжен с большими сложностями. В итоге зарубежные государства страны стали сокращать свои диппредставительства в Северной Корее. Недавно, 29 ноября, КНДР покинул посол Палестины, находившийся в стране с 2009 года. С его отъездом дуайеном иностранного дипкорпуса в КНДР стал посол Российской Федерации Александр Мацегора, который в должности посла находится в КНДР с 2015 года.

На текущий момент в Пхеньяне функционируют посольства восьми стран: России, Китая, Кубы, Вьетнама, Сирии, Лаоса, Египта и Монголии. В посольствах Ирана и Камбоджи для присмотра за имуществом и поддержания объектов в рабочем состоянии оставлены по одному техническому работнику. Все остальные дипломатические представительства и офисы гуманитарных организаций заморозили свою деятельность в Северной Корее.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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